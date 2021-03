Fregate italiane all’Egitto | a PresaDiretta le immagini esclusive della partenza dal porto di La Spezia il 25 dicembre 2020

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Le dueFremm costruite da Fincantieri erano già pronte per essere consegnate alla Marina Militare italiana. Ma quando il governo di Al Sisi ha deciso di comprarle, in pochi mesi sono state ribattezzate e adattate per gli egiziani con nuovi sistemi di controllo realizzati da Leonardo, l’azienda produttrice di armi, partecipata al 30 per cento dal Ministero delle Finanze italiano. Una partita da 1 miliardo e 200 milioni di euro, che ha portato a Laoltre cento militari egiziani a fare l’addestramento. Secondo il calcolo dell’International Peace Bureau – la più antica associazione umanitaria mondiale pacifista che ha quantificato il costo degli armamenti in beni e servizi sanitari – una fregata Fremm vale lo stipendio medio di 10.662 medici per un anno. Nell’inchiesta “La dittatura delle armi”, in onda lunedì 22 marzo alle 21.20 su Rai3, le ...