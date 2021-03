Foto e trailer della serie Sky Domina, Kasia Smutniak è Livia Drusilla: anche Isabella Rossellini nel cast internazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) È in arrivo la serie Sky Domina, nuova produzione internazionale in onda a maggio dopo Anna di Niccolò Ammaniti (il cui debutto è previsto ad aprile). Un progetto epico che racconta la Roma imperiale; Kasia Smutniak interpreta Livia Drusilla, ovvero la terza moglie di Gaio Ottaviano Augusto. La serie Sky Domina segue il viaggio e l’ascesa dell’ambiziosa protagonista, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell’assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l’imperatrice più potente e influente di Roma. Guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli, Livia riuscirà, brillantemente, nel suo intento: sposerà l’uomo che tutto le aveva tolto, ma scoprirà presto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) È in arrivo laSky, nuova produzionein onda a maggio dopo Anna di Niccolò Ammaniti (il cui debutto è previsto ad aprile). Un progetto epico che racconta la Roma imperiale;interpreta, ovvero la terza moglie di Gaio Ottaviano Augusto. LaSkysegue il viaggio e l’ascesa dell’ambiziosa protagonista, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell’assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l’imperatrice più potente e influente di Roma. Guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli,riuscirà, brillantemente, nel suo intento: sposerà l’uomo che tutto le aveva tolto, ma scoprirà presto ...

Advertising

_diana87 : Questa sembra interessante Foto e trailer della serie #Sky #Domina, #KasiaSmutniak è Livia Drusilla: anche… - JReligione : @Enzo54847297 @juventusfc La foto risale o a Juve Sassuolo 3-1 o a Juve Bologna 2-0. Non è di ieri perché era già p… - MariaC08220254 : @LaraMarsiglia @Jspeed93 Scusa, ma ti devo contraddire... Questa é una foto che previene da un video dopo partita c… - RidTheRock : @LeonettiFrank Bella ma è una foto pre Juve-Sassuolo presa dal trailer di Amazon.. - _Furiaceca : La foto nn è di ieri a me e arrivata così però mi dicono che provenga dal Trailer di All or Nothing altrimenti nean… -