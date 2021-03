Fortnite X Rocket League: Annunciata una nuova collaborazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Epic Games annuncia quest’oggi un nuovo evento collaborativo tra Rocket League e Fortnite, il quale si terrà dal 25 Marzo alle 17:00 fino al 8 Aprile alle 22:00, completando le sfide in Rocket League potrete ottenere ricompense per Fortnite. Sfida 1: BeYonder Descrizione: gioca tre partite online Ricompensa Fortnite: spray Sfera da battaglia Ricompensa Rocket League: punta – DJ Yonder Sfida 2: Più Campana lama Descrizione: ottieni 500 punti totali in partite online Ricompensa Fortnite: schermata di caricamento Lama-Rama Ricompensa Rocket League: inno giocatore – Campana lama Sfida 3: Over Yonder Descrizione: effettua cinque gol, assist o parate in partite ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 22 marzo 2021) Epic Games annuncia quest’oggi un nuovo evento collaborativo tra, il quale si terrà dal 25 Marzo alle 17:00 fino al 8 Aprile alle 22:00, completando le sfide inpotrete ottenere ricompense per. Sfida 1: BeYonder Descrizione: gioca tre partite online Ricompensa: spray Sfera da battaglia Ricompensa: punta – DJ Yonder Sfida 2: Più Campana lama Descrizione: ottieni 500 punti totali in partite online Ricompensa: schermata di caricamento Lama-Rama Ricompensa: inno giocatore – Campana lama Sfida 3: Over Yonder Descrizione: effettua cinque gol, assist o parate in partite ...

