Fontana cambia i vertici di Aria | dopo il caos vaccini del weekend

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della Lombardia Attiliosta provvedendo in queste ore are idispa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Secondo quanto ha appreso l’Ansa,sta azzerando tutte le cariche principali della società,l’ultimoin cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino soprattutto a Cremona, ma anche in Bergamasca, venerdì, tra Antegnate e Chiuduno. Eche l’assessore al welfare, Letizia Moratti, ha aspramente criticato via Twitter la gestione di