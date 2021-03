Fondo Sure, il primo rapporto della Ue: “Ha fatto risparmiare all’Italia 2,8 miliardi di interessi e aiutato il 30% della forza lavoro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Grazie ai finanziamenti del programma Sure, di cui è il principale beneficiario, l’Italia ha risparmiato finora 2,835 miliardi di interessi sui 21 miliardi ricevuti fino al 2 febbraio scorso. E’ la stima della Commissione Ue, che ha presentato il primo rapporto semestrale sull’attuazione dello strumento. Bruxelles sottolinea che i prestiti usati per finanziare schemi come la cassa integrazione e i bonus per gli autonomi hanno finora sostenuto oltre il 30% della forza lavoro del Paese. “In attesa del lancio dello strumento per il recupero e la resilienza (il Recovery fund, ndr), Sure offre un esempio incoraggiante di ciò che la solidarietà europea può offrire ai nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Grazie ai finanziamenti del programma, di cui è il principale beneficiario, l’Italia ha risparmiato finora 2,835disui 21ricevuti fino al 2 febbraio scorso. E’ la stimaCommissione Ue, che ha presentato ilsemestrale sull’attuazione dello strumento. Bruxelles sottolinea che i prestiti usati per finanziare schemi come la cassa integrazione e i bonus per gli autonomi hanno finora sostenuto oltre il 30%del Paese. “In attesa del lancio dello strumento per il recupero e la resilienza (il Recovery fund, ndr),offre un esempio incoraggiante di ciò che la solidarietà europea può offrire ai nostri ...

