Foggia, la denuncia dell’arcivescovo: ostie consacrate trafugate per riti satanici Pelvi: ci sono persone che trattengono le particola sotto le mascherine poi ne fanno usi impropri (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Francesco Santoro: «Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata una particola che noi pensiamo fosse consacrata. Da qui, attraverso delle ricerche, si è addivenuti alla presenza a Foggia di alcuni gruppi ‘satanici’ che girano per le parrocchie e che invece di prendere l’eucarestia e nutrirsi di essa, la trattengono sotto la mascherina o in mano e ne fanno poi alcuni usi impropri». Lo ha affermato l’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, monsignor Vincenzo Pelvi, al termine delle celebrazioni liturgiche in occasione della festa della Madonna dei Sette Veli. “Abbiamo saputo – ha proseguito l’arcivescovo– che in un mese ne sono state trafugate una trentina. C’è un commercio anche di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Francesco Santoro: «Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata unache noi pensiamo fosse consacrata. Da qui, attraverso delle ricerche, si è addivenuti alla presenza adi alcuni gruppi ‘’ che girano per le parrocchie e che invece di prendere l’eucarestia e nutrirsi di essa, lala mascherina o in mano e nepoi alcuni usi». Lo ha affermato l’arcivescovo metropolita di-Bovino, monsignor Vincenzo, al termine delle celebrazioni liturgiche in occasione della festa della Madonna dei Sette Veli. “Abbiamo saputo – ha proseguito l’arcivescovo– che in un mese nestateuna trentina. C’è un commercio anche di ...

