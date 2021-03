firmato patto impiego specializzandi per vaccinazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) “Quello ottenuto oggi è un risultato importante perché consentirà di mettere a servizio della campagna vaccinale anche le forze, giovani e fresche, degli specializzandi in medicina. Nell’arco dei prossimi giorni le aziende sanitarie emaneranno i bandi che concretizzeranno la messa a disposizione del sistema sanitario degli specializzandi, i quali a breve potranno aggiungersi al personale già impegnato nell’azione di immunizzazione della popolazione del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, subito dopo la firma dei due protocolli tra la Regione l’Università di Udine e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e tra l’Amministrazione regionale, l’Università di Trieste e l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, relativo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 22 marzo 2021) “Quello ottenuto oggi è un risultato importante perché consentirà di mettere a servizio della campagna vaccinale anche le forze, giovani e fresche, degliin medicina. Nell’arco dei prossimi giorni le aziende sanitarie emaneranno i bandi che concretizzeranno la messa a disposizione del sistema sanitario degli, i quali a breve potranno aggiungersi al personale già impegnato nell’azione di immunizzazione della popolazione del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, subito dopo la firma dei due protocolli tra la Regione l’Università di Udine e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e tra l’Amministrazione regionale, l’Università di Trieste e l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, relativo ...

