Fiorentina-Milan 2-3: Tomori MVP del match | Serie A News (Di lunedì 22 marzo 2021) Fikayo Tomori votato miglior giocatore di Fiorentina-Milan 2-3 del 'Franchi'. Ha battuto Hakan Çalhano?lu e Simon Kjær: le motivazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Fikayovotato miglior giocatore di2-3 del 'Franchi'. Ha battuto Hakan Çalhano?lu e Simon Kjær: le motivazioni

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - FinallyGnoker : Sono a +10 ma stanno analizzando la spallata do Ibra, che, lo ricordiamo, tiene o regolamento tutto sojo, tricolore… - firenzeviola_it : TOP FV, Vota il tuo migliore in Fiorentina-Milan 2-3 -