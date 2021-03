Fiorentina-Milan 2-3, la moviola: Ibrahimovic, che malizia sul gol (Di lunedì 22 marzo 2021) La moviola di Fiorentina-Milan 2-3 del 'Franchi'. Zlatan Ibrahimovic molto astuto in occasione del gol che ha sbloccato la partita di Firenze Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladi2-3 del 'Franchi'. Zlatanmolto astuto in occasione del gol che ha sbloccato la partita di Firenze

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - FeloKamo : Serie A: Mistrzostwo: Inter, Milan, Juve, Atalanta Puchary: Inter, Milan, Juve, Atalanta, Napoli, Roma, Lazio Spade… - PianetaMilan : #FiorentinaMilan 2-3, la #moviola: @Ibra_official, che malizia sul gol - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… -