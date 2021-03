Fiorentina-Milan 2-3 | “Il Diavolo resiste” | Serie A News

Fiorentina-Milan 2-3: “Il Diavolo (r)esiste” | Serie A News (Di lunedì 22 marzo 2021) Fiorentina-Milan, match di ieri al 'Franchi', è finito 2-3 per i rossoneri di Stefano Pioli, guidati da Zlatan Ibrahimovic e Hakan Çalhano?lu Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021), match di ieri al 'Franchi', è finito 2-3 per i rossoneri di Stefano Pioli, guidati da Zlatan Ibrahimovic e Hakan Çalhano?lu

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - danieletriolo : RT @SkySport: ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA #SkySport #SerieA… - infoitsport : Serie A - Fiorentina-Milan 2-3, rossoneri a -6 dall'Inter -