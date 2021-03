Fiorentina, Eysseric pubblica sui social la spinta di Ibra a Pezzella: “Vergognoso” (FOTO) (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la storia di Theo Hernandez contro Pasqua, anche Valentin Eysseric prende di mira il direttore gara: continuano le critiche social in merito all’operato degli arbitri. Il giocatore della Fiorentina ha espresso tramite le storie su Instagram tutto il suo disappunto per la decisione dell’arbitro Guida: la rete di Ibrahimovic non è stata annullata nonostante una spinta iniziale su Pezzella. Una spinta che è stata poi anche ricalcata all’interno delle moviole dei quotidiani usciti stamattina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la storia di Theo Hernandez contro Pasqua, anche Valentinprende di mira il direttore gara: continuano le critichein merito all’operato degli arbitri. Il giocatore dellaha espresso tramite le storie su Instagram tutto il suo disappunto per la decisione dell’arbitro Guida: la rete dihimovic non è stata annullata nonostante unainiziale su. Unache è stata poi anche ricalcata all’interno delle moviole dei quotidiani usciti stamattina. SportFace.

