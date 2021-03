Finti buoni Esselunga: ecco la nuova truffa che gira su Whatsapp (Di lunedì 22 marzo 2021) Una nuova truffa sta circolando su Whatsapp: vittima la nota catena di supermercati Esselunga. Vengono inviati dei messaggi da parte di ignari parenti o amici (i contatti in rubrica, nda) dove si invita a cliccare sul link presente per vincere dei premi. ecco cosa sta succedendo truffa buoni Esselunga Nel messaggio inviato si legge: “Celebrazioni del 70° anniversario. Vinci regali gratuiti. Buona fortuna“, invitando l’utente a cliccare sul link. Il tutto è correlato dal logo dell’azienda per rendere il messaggio credibile. Ovviamente si tratta di una truffa. In primo luogo, Esselunga non ha ancora compiuto 70 anni, essendo stata fondata nel 1957. In secondo luogo il collegamento non rimanda al sito ufficiale. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Unasta circolando su: vittima la nota catena di supermercati. Vengono inviati dei messaggi da parte di ignari parenti o amici (i contatti in rubrica, nda) dove si invita a cliccare sul link presente per vincere dei premi.cosa sta succedendoNel messaggio inviato si legge: “Celebrazioni del 70° anniversario. Vinci regali gratuiti. Buona fortuna“, invitando l’utente a cliccare sul link. Il tutto è correlato dal logo dell’azienda per rendere il messaggio credibile. Ovviamente si tratta di una. In primo luogo,non ha ancora compiuto 70 anni, essendo stata fondata nel 1957. In secondo luogo il collegamento non rimanda al sito ufficiale. ...

Advertising

VerdiVeneto : RT @Corriere: Occhio alla nuova truffa via WhatsApp: con finti buoni sconto di Esselunga rubano i tuoi dati - mtlavier : RT @Corriere: Occhio alla nuova truffa via WhatsApp: con finti buoni sconto di Esselunga rubano i tuoi dati - Corriere : Occhio alla nuova truffa via WhatsApp: con finti buoni sconto di Esselunga rubano i tuoi dati - SicurezzaN : - FedericaCresce5 : RT @Corriere: Occhio alla nuova truffa via WhatsApp: con finti buoni sconto di Esselunga rubano i t... -