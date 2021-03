Finanza, 40% degli investitori non ha disinvestito da combustibili fossili in ultimi 5 anni (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 40% degli investitori a livello globale non ha effettuato disinvestimenti dai combustibili fossili nell’ultimo quinquennio, ma nei prossimi anni aumenteranno notevolmente le cessioni di asset ad alta intensità di CO2. È quanto emerge dal “2021 Global Climate Survey” di Robeco, società di gestione patrimoniale. Questa percentuale dovrebbe scendere ad appena il 19% per gli investitori istituzionali e al 25% per gli investitori wholesale nel prossimo lustro. Dalla ricerca emerge anche che il cambiamento climatico è già un fattore significativo nella politica d’investimento di quasi tre quarti (73%) degli investitori interpellati. Quasi tutti gli intervistati hanno indicato di aver già adottato una politica formale in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 40%a livello globale non ha effettuato disinvestimenti dainell’ultimo quinquennio, ma nei prossimiaumenteranno notevolmente le cessioni di asset ad alta intensità di CO2. È quanto emerge dal “2021 Global Climate Survey” di Robeco, società di gestione patrimoniale. Questa percentuale dovrebbe scendere ad appena il 19% per gliistituzionali e al 25% per gliwholesale nel prossimo lustro. Dalla ricerca emerge anche che il cambiamento climatico è già un fattore significativo nella politica d’investimento di quasi tre quarti (73%)interpellati. Quasi tutti gli intervistati hanno indicato di aver già adottato una politica formale in ...

