Filippo Magnini | ha intuito i motivi di chi l’ha infangato e sogna la nuova Olimpiade Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 marzo 2021) La cosa più bella che potesse capitare aè sua figlia Mia ma a Oggi è un altro giorno racconta anche del suo sogno, della). Si sta preparando per Tokyo, ha 39 anni e sa che è un’impresa quasi impossibile perché nel nuoto nessuno al mondo si è mai qualificato a 39 – 40 anni. “Non è per niente facile ma ho deciso di mettermi di nuovo in vasca e dire al mondo che ha provato a infangarmi che non si è liberato di me. Ovviamente la mia vittoria è già l’essermi rimesso in vasca, io già ho vinto ma vediamo se riusciamo a compiere qualche risultato in più”.lancia così un bel messaggio, lui ha subito una grossa ingiustizia, la squalifica e poi la sentenza annullata dopo ben tre anni di battaglie. Cosa ha provato ...