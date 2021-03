Filippo Galli: “Milan, che gruppo! Ritrovati i leader. Tomori super” (Di lunedì 22 marzo 2021) Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato Fiorentina-Milan 2-3 per 'La Gazzetta dello Sport'. Lodi alla squadra di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021), ex difensore rossonero, ha commentato Fiorentina-2-3 per 'La Gazzetta dello Sport'. Lodi alla squadra di Stefano Pioli

Advertising

notizie_milan : Tomori, Filippo Galli lo esalta: “Da tempo non si vedeva un difensore così” - PianetaMilan : .@filippogalli5 a @Gazzetta_it: '@acmilan, che gruppo! Ritrovati i leader. @fikayotomori_ super' - #Calcio @SerieA… - sportli26181512 : F. Galli esalta Tomori: 'Da tempo al Milan non si vedeva un difensore così': Filippo Galli, ex difensore milanista,… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL DISC JOCKEY ???? Scegli il miglior DISC JOCKEY di tutti i tempi tr… - sportli26181512 : Milan, l'ex Galli esalta Tomori: 'Da tempo non si vedeva uno così!': Filippo Galli, ex difensore del Milan,...… -