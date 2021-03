Feste nonostante i divieti: blitz a Chiaia e Pianura (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIeri gli agenti del commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei carabinieri e del comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, piazza Plebiscito e via Partenope, hanno identificato 190 persone sanzionandone 12 poiché prive della mascherina. Nella stessa serata i poliziotti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione di una festa privata. Gli operatori, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno di un appartamento e, una volta entrati, hanno sorpreso 7 napoletani tra i 21 e i 27 anni non appartenenti allo stesso nucleo familiare che, privi della mascherina, stavano Festeggiando un compleanno e li hanno sanzionati per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIeri gli agenti del commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei carabinieri e del comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, piazza Plebiscito e via Partenope, hanno identificato 190 persone sanzionandone 12 poiché prive della mascherina. Nella stessa serata i poliziotti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione di una festa privata. Gli operatori, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno di un appartamento e, una volta entrati, hanno sorpreso 7 napoletani tra i 21 e i 27 anni non appartenenti allo stesso nucleo familiare che, privi della mascherina, stavanoggiando un compleanno e li hanno sanzionati per ...

Una festa in un locale privato nonostante le restrizioni anti contagio Covid . E un totale di oltre 4mila euro di multe. Undici sanzioni da 400 euro ciascuna sono state elevate ad altrettanti genitori di minorenni sorpresi, in ...

Covid, in Toscana 1.140 nuovi positivi. Giani pensa a stretta su parchi Un weekend di multe a Firenze Intanto a Firenze fioccano le multe Covid, a causa di feste in casa: ... Segno che non tutti i cittadini, nonostante gli appelli del sindaco di Firenze Dario Nardella, ...

