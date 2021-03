Ferrari scatta in Borsa e guarda al Mondiale F1 (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per Ferrari, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,32%, mentre sale attesa per l’inizio del Mondiale di Formula 1, che partirà domenica prossima, 28 marzo, con il Gp del Bahrain. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del cavallino rampante di Maranello più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo scenario di medio periodo di Ferrari ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 172,4 Euro. Supporto a 165,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 179,2. Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,32%, mentre sale attesa per l’inizio del Mondiale di Formula 1, che partirà domenica prossima, 28 marzo, con il Gp del Bahrain. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del cavallino rampante di Maranello più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 172,4 Euro. Supporto a 165,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 179,2.

