Feller e Robinson ultimi acuti Vinatzer e Fede ai piedi del podio Per Bassino una stagione Gigante

(Di lunedì 22 marzo 2021) Manueled Alicetimbrano le ultime due gare dellaa Lenzerheide, chiudendo così una Coppa del Mondo difficile da portare a termine per via del Covid - 19, eppure conclusa in ...

Quotidiano.net

Manueled Alicetimbrano le ultime due gare della stagione a Lenzerheide, chiudendo così una Coppa del Mondo difficile da portare a termine per via del Covid - 19, eppure conclusa in modo ......la vittoria diin gigante che ha calato il sipario sulla stagione femminile, anche quella maschile ha disputato l'ultima gara, stavolta tra i pali stretti, con la vittoria di Manuel. ...Manuel Feller ed Alice Robinson timbrano le ultime due gare della stagione a Lenzerheide, chiudendo così una Coppa del Mondo difficile da portare a termine per via del Covid-19, eppure conclusa in mod ...Lenzerheide (Svizzera), 21 marzo 2021 - Con lo slalom delle finali di Lenzerheide si è ufficialmente conclusa la stagione di Coppa del Mondo di Sci alpino: dopo la vittoria di Robinson in gigante che ...