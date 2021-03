Felipe Melo ride ed esulta per la sconfitta della Juventus | “Godo” FOTO

(Di lunedì 22 marzo 2021) Laperde,se la. L’ex centrocampista degli stessi bianconeri, ma inviso all’ambiente e spesso in rotta di collisione con la Vecchia Signora, ha commentato un post su Instagram in cui dopo lacontro il Benevento si è lasciato andare a una risata e ha anche scritto “”. Rabbia da parte dei supporter piemontesi, mentre in tanti lo stanno idolatrando. Di seguito la. Intanto, così dal nulla pic.twitter.com/xFGqhJnrWD — Wazza (@WazzaFit) March 21, 2021 SportFace.

Commenta per primo Luca Mastrangelo , youtuber tifoso dell' Inter , ha postato la maglia del Benevento su Instagram dopo la vittoria delle Streghe sulla Juventus . Nei commenti è comparso, ex dei bianconeri e dei nerazzurri che ha commentato così: 'Ahahahhahahagaga Godoooooo'. Dal suo addio, il brasiliano, campione del Sudamerica con il Palmeiras, non ha mai nascosto l'...Juventus Tutte le notizie sulla squadraJuventus: l'indomani l'incredibile sconfitta interna contro il Benevento ci sono inevitabilmente strascichi lunghi e pesanti.Felipe Melo, ex centrocampista della Juventus, ha pungolato i bianconeri dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Benevento. Felipe Melo ha il 'dente avvelenato'. L'ex centrocampista della ...