'Felice' Melo, il brasiliano festeggia la vittoria del Benevento: "Godo" (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Se mezza Italia tifa Juve, l'altra metà fa l'esatto contrario. Se ne stanno accorgendo i tifosi del Benevento che dopo la vittoria allo Stadium si sono visti invadere da una vera e propria ondata di sostegno aggiuntiva, quella prodotta appunto dai cosiddetti anti-juventini. Tra questi fa sensazione la presenza di Felipe Melo, che tra l'altro ha vestito anche la maglia bianconera prima di passare all'Inter, squadra della quale si è sempre ritenuto tifoso. Commentando un post dello Youtuber Luca Mastrangelo, che per 'celebrare' la sconfitta della Vecchia Signora ha annunciato di mettere in palio la maglia del Benevento su Instagram, il centrocampista brasiliano attualmente in forza al Palmeiras non si è contenuto accompagnando a una lunga ...

