Federico Fashion Style, viaggio (e cena) in Sardegna: 'Ho fatto quello che si poteva fare' (Di lunedì 22 marzo 2021) Luxuria , ospite di Live Non è la D'Urso nella puntata del 21 marzo, ha ingaggiato con Federico Fashion Style un acceso diverbio: al centro della polemica il viaggio per lavoro del famoso hair stylist ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Luxuria , ospite di Live Non è la D'Urso nella puntata del 21 marzo, ha ingaggiato conun acceso diverbio: al centro della polemica ilper lavoro del famoso hair stylist ...

MaricaNevermind : RT @ziaarsenico: #noneladurso Recap: 1) Le influencer vanno a smignottare a Dubai per darla ai ricchi Arab ad ore 2) Federico Fashion far… - PasqualeMarro : #federicofashionstyle si difende: “Non ho fatto nulla di male” - FanpageLadurso : RT @gabrieleginobri: 'I would've stayed at home' come sottofondo della clip di Federico Fashion style in Sardegna ?? #noneladurso @carmelit… - carmelitadurso : RT @gabrieleginobri: 'I would've stayed at home' come sottofondo della clip di Federico Fashion style in Sardegna ?? #noneladurso @carmelit… - Andrea6972 : @LiveNoneladUrso Federico Fashion Style “...l’Invidia Logora...Chi Ce l’Ha...” -