Federico Fashion Style, ancora polemiche: “Non ho fatto niente di male” (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il noto hairstylist Federico Fashion Style è attualmente al centro di polemiche per suoi spostamenti lavorativi in periodo di covid. In questi giorni sembra non volersi placare una polemica nei confronti di Federico Fashion Style, noto hairstylist di grande successo, che è stato accusato duramente per i suoi spostamenti lavorativi in Sardegna in questo periodo Leggi su youmovies (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il noto hairstylistè attualmente al centro diper suoi spostamenti lavorativi in periodo di covid. In questi giorni sembra non volersi placare una polemica nei confronti di, noto hairstylist di grande successo, che è stato accusato duramente per i suoi spostamenti lavorativi in Sardegna in questo periodo

Advertising

EhiiBubu : @aidalaverdadera Mi ricordo le stories di MTR da Federico Fashion Style senza mascherina con Urtis, così come Dayan… - danimunynca85 : @vladiluxuria grazie per aver capito il motivo per cui a noi sardi sono girate le scatole relativamente a Federico… - dvakondios : RT @gabrieleginobri: 'I would've stayed at home' come sottofondo della clip di Federico Fashion style in Sardegna ?? #noneladurso @carmelit… - 24Trends_Italia : 11. Barcellona - 5M+ 12. Che tempo che fa - 5M+ 13. Nazionale - 5M+ 14. Serie A risultati - 5M+ 15. Andrea Pirlo -… - Italia_Notizie : Live Non è La D’Urso, Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style per il viaggio in Sardegna: “Odioso”. Lui: “Ho… -