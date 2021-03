Fabrizio Corona shock | “Ho mangiato il mio braccio | non sentivo dolore”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 marzo 2021) Da quandoè stato trasportato in psichiatria dopo essersi ferito ai polsi alla notizia che dovrà ritornare in carcere e scontare una pena fino al 2024, non si fa altro che parlare di lui. Molti personaggi dello spettacolo hanno manifestato la propria solidarietà all’ex re dei paparazzi, firmando una petizione per la sua scarcerazione. Ma la situazione in psichiatria sta peggiorando di giorno in giorno, tanto cheha spiegato cos’è successo attraverso una lettera a Massimo Giletti. La lettera dia Massimo Giletti Nel corso dell’ultima diretta di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha aperto il capitolo. In particolare ha deciso di leggere una lettera a lui indirizzata: “Dite a Massimo che sto male, sto molto male. Ho ...