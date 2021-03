F1, gara Gp Bahrain 2021: a che ora inizia? L’orario e come seguirla in diretta tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutti a caccia di Lewis Hamilton e della Mercedes. La caccia riparte dal Bahrain, a Sakhir, dove si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo le prime prove libere e la prima qualifica dell’anno, è il momento della gara: chi trionferà? La Ferrari e la Red Bull proveranno ad ostacolare una Mercedes che vuole cominciare con il piede giusto anche questo 2021. Domenica 28 marzo è la data da cerchiare in rosso nel calendario: alle ore 17:00, orario italiano, prenderà il via la gara con le emozioni della partenza. La diretta è affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo Gran ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutti a caccia di Lewis Hamilton e della Mercedes. La caccia riparte dal, a Sakhir, dove si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Dopo le prime prove libere e la prima qualifica dell’anno, è il momento della: chi trionferà? La Ferrari e la Red Bull proveranno ad ostacolare una Mercedes che vuole cominciare con il piede giusto anche questo. Domenica 28 marzo è la data da cerchiare in rosso nel calendario: alle ore 17:00, orario italiano, prenderà il via lacon le emozioni della partenza. Laè affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire latestuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo Gran ...

Advertising

F1inGenerale_ : Dopo tre mesi è di nuovo - finalmente - Race Week! Le monoposto di F1 scaldano i motori per il Gran Premio del Bahr… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, GP del Bahrain: programma e orari della prima gara del Mondiale. LA GUIDA #F1 #Formula1 #SkyMotori https://t.co… - ilveggente_it : ?? ??? #FORMULAUNO 2021 È ai nastri di partenza la nuova stagione. Si comincia venerdì 26 con le prove libere in… - ADHRB : Oggi la campagna #Race4Rights viene lanciata per la seconda volta contro il ?? Deterioramento dei diritti umani in… - WishYouWereV : Ci credete che la prossima settimana a quest’ora circa siamo pronti per la gara del Bahrain -