Eysseric come Theo sui social: ora rischia la squalifica (Di lunedì 22 marzo 2021) Eysseric ha pubblicato su Instagram una foto che mostra una spinta di Ibrahimovic su Pezzella durante l’azione del primo goal rossonero Il Milan ha battuto la Fiorentina 2-3 dopo una partita serratissima. Vittoria fondamentale per i rossoneri che rafforzano la propria posizione Champions e mantengono in vita la lotta Scudetto, portandosi, con una gara in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021)ha pubblicato su Instagram una foto che mostra una spinta di Ibrahimovic su Pezzella durante l’azione del primo goal rossonero Il Milan ha battuto la Fiorentina 2-3 dopo una partita serratissima. Vittoria fondamentale per i rossoneri che rafforzano la propria posizione Champions e mantengono in vita la lotta Scudetto, portandosi, con una gara in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ciccionocera00s : RT @MilanNewsit: Fiorentina, Eysseric contro l'arbitro Guida: 'Vergognoso'. La Procura FIGC aprirà un'indagine come per Theo? - Elisaerre19 : RT @MilanNewsit: Fiorentina, Eysseric contro l'arbitro Guida: 'Vergognoso'. La Procura FIGC aprirà un'indagine come per Theo? - paul7_ : RT @MilanNewsit: Fiorentina, Eysseric contro l'arbitro Guida: 'Vergognoso'. La Procura FIGC aprirà un'indagine come per Theo? - MilanLiveIT : #Eysseric non ci sta ?? Duro sfogo contro l'arbitro dopo #FiorentinaMilan Interviene la Procura? - ale13_spino : RT @MilanNewsit: Fiorentina, Eysseric contro l'arbitro Guida: 'Vergognoso'. La Procura FIGC aprirà un'indagine come per Theo? -