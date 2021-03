Events DC e Game Gym lanciano la competizione collegiale degli esports

(Di lunedì 22 marzo 2021)DC, la convenzione e autorità dello sport ufficiale del District of Columbia (Washington), ha rinnovato il proprio accordo commerciale conGym per lanciare unaribattezzata Mid-AtlanticConference per collegiali in Maryland, Virgina e Washington DC. A partire da questo mese la stagione inaugurale vedrà sfidarsi 12 squadre provenienti da altrettanti college e università. Queste si sfideranno in gare di League of Legends, Rocket League e Overwatch allo scopo di arrivare primi e vincere un premio in denaro e un computer personale oltre a gadget pensati appositamente per i videogiocatori. Il presidente e CEO diDC Gregory A. O’Dell ha afferamto di essere orgoglioso che la sua azienda supporti le comunità di studenti appassionate di. Secondo ...

