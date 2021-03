Europei 2021, l’Italia punta al 30% della capienza per l’esordio con la Turchia (Di lunedì 22 marzo 2021) l’Italia continua a sperare di garantire il 30% della capienza al pubblico del match inaugurale degli Europei 2021 contro la Turchia, in programma il prossimo 11 giugno all’Olimpico di Roma. Un auspicio che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto trapelare anche oggi a Coverciano, dove ha avuto luogo la presentazione del progetto Rai ‘Sogno Azzurro’ e successivamente a un incontro con il Comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti e con i coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021)continua a sperare di garantire il 30%al pubblico del match inaugurale deglicontro la, in programma il prossimo 11 giugno all’Olimpico di Roma. Un auspicio che il presidenteFigc Gabriele Gravina ha fatto trapelare anche oggi a Coverciano, dove ha avuto luogo la presentazione del progetto Rai ‘Sogno Azzurro’ e successivamente a un incontro con il Comitato toscanoLega Nazionale Dilettanti e con i coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico. SportFace.

