Estate 2021 e Covid? Preglisco spiega come potrà essere «serena»

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “P… - SkyTG24 : Covid, fondatori BioNTech: 'In molti Paesi Ue possibile stop a restrizioni a fine estate' - wireditalia : Secondo uno studio cinese appena pubblicato, se non invertiamo la rotta coi cambiamenti climatici entro fine secolo… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “Pazi… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “Pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021

Adnkronos

...già state duramente messe alla prova dagli incendi boschivi e dalla siccità della scorsa. "... 22 marzoE 'in molti Paesi in Europa e negli Stati Uniti, probabilmente alla fine dell'saremo in grado di non dover più andare in lockdown'. Lo ha dichiarato Ugur Sahin, cofondatore e amministratore ...Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Il decreto sostegni ha destinato alla scuola 150 milioni per finanziare attività nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020-2021 ...Iniziamo dai vaccini. Due settimane fa sono state inoculate 39.000 dosi, la settimana scorsa 37.000 e questa settimana appena 27.000. Il calo ovviamente non dipende dalla Regione Marche ma dalle dosi ...