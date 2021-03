Estate 2021 con meno restrizioni? Cosa dicono gli esperti (Di lunedì 22 marzo 2021) Dividono gli esperti le previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’Estate del 2021 senza le restrizioni di oggi a causa del Covid in Italia e in generale su un “miglioramento molto significativo” della situazione. Speranza si è detto convinto che “dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia”, anche grazie all’accelerazione nella somministrazione dei vaccini. Sarà effettivamente così? “Voglio essere ottimista per l’Estate” come ha detto di esserlo Speranza, mentre “per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto”, è il commento di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. La terza ondata di Covid-19 “è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Dividono glile previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’delsenza ledi oggi a causa del Covid in Italia e in generale su un “miglioramento molto significativo” della situazione. Speranza si è detto convinto che “dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia”, anche grazie all’accelerazione nella somministrazione dei vaccini. Sarà effettivamente così? “Voglio essere ottimista per l’” come ha detto di esserlo Speranza, mentre “per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto”, è il commento di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. La terza ondata di Covid-19 “è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa”, ...

