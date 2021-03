(Di lunedì 22 marzo 2021) La novità è contenuta nell' articolo 3 del nuovo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 e in attesa di pubblicazione in gazzetta Ufficiale....

Advertising

zazoomblog : Esonero contributivo autonomi e professionisti: il Decreto Sostegni potenzia il Fondo - #Esonero #contributivo… - InfoFiscale : Esonero contributivo autonomi e professionisti: il Decreto Sostegni potenzia il Fondo - Terramanu : Primario: oltre ai ristori +450 milioni dal Decreto Sostegno - Uva da Tavola - TheItalianTimes : Anno bianco contributivo per le #partiteiva. Il #decretoSostegni ha aumentato di 1,5 miliardi di euro i fondi per l… - Confprofessioni : Stella su @repubblica sul #DLSostegni: «Si sarebbe potuto dare una seconda opportunità di prestiti agevolati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero contributivo

Informazione Fiscale

autonomi e professionisti : il Fondo a loro dedicato ha a disposizione nuove risorse grazie al nuovo Decreto Sostegni . Si tratta di 1 miliardo e 500 milioni in più per un totale ...... nonché l'ulteriore finanziamento del fondo per il parzialedi lavoratori autonomi e professionisti istituito in Legge di Bilancio. Infine le cartelle esattoriali: cancellazione ...Per sostenere le imprese del comparto agricolo e della pesca, il ministro Stefano Patuanelli nel Dl Sostegno punta su politiche di filiera, decontribuzione e ristori sulle perdite di fatturato. Il tes ...L’articolo 3 del decreto Sostegni aumenta di 1,5 miliardi di euro, portandolo a 2,5 miliardi, il fondo creato dal governo Conte 2 per finanziare il cosiddetto “anno bianco contributivo” riservato ad a ...