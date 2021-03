(Di lunedì 22 marzo 2021) Gabriella Lax - Cogita aderisce all'iniziativa e convoca un'assemblea pubblica via web: «Da rafforzare sono solo i diritti die tirocinanti».

Advertising

StudioCanu : Esami di avvocato, protesta dei praticanti al Ministero della Giustizia - Nathan_Ortega92 : Avvocato che ci tiene la lezione odierna: beh ragazzi in bocca al lupo per gli esami e statemi bene! Io: grazie ed… - StudioCanu : Esami di avvocato, protesta dei praticanti al Ministero della Giustizia - AvvCanu : Esami di avvocato, protesta dei praticanti al Ministero della Giustizia - StudioCanu : Esami di avvocato, protesta dei praticanti al Ministero della Giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Esami avvocato

... è in attesa dei risultati degliistologici. Intanto i familiari di Davide continuano a ... A seguito di tali fatti i genitori si sono rivolti all'Giuseppe Lo Vecchio per essere ...L'ospedale cui l'fa riferimento è il San Raffaele di Milano , quello al quale Berlusconi ... A quanto risulta, Berlusconi ha effettuatonelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, in ...Presenti il consulente di parte, dottor Gessa, e i familiari della persona offesa, rappresentati dall’avvocato Giuseppe Mocci ... momento si era pensato a un incidente, dall’attento esame del luogo, ...Il giudice ha accolto la richiesta delle difese, incarico affidato a tre professionisti Tre morti, dirigenti e tecnici della Provincia imputati di omicidio colposo ...