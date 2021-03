Entro domani un milione di dosi Pfizer alle regioni. Puglia, situazione vaccini Bari, apre hub vaccinale della fiera del Levante (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Un milione di dosi Pfizer in arrivo in Italia Entro le prossime 24ore e l’annuncio da parte dell’Asl di Bari dell’apertura- prevista per la prossima settimana- dell’hub vaccinale nei padiglioni della fiera del Levante, «con l’obiettivo di mantenere elevati standard di somministrazione a livello nazionale –commenta l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco». Il cEntro si sviluppa su una superficie di 2.300 metri quadrati ed è dotato di percorsi differenziati per vaccinanti e operatori sanitari. 20 le postazioni, 2 le sale di preparazione, 4 gli spogliatoi, 2 le sale di attesa e ancora, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici. «La struttura è stata realizzata secondo criteri di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Undiin arrivo in Italiale prossime 24ore e l’annuncio da parte dell’Asl didell’apertura- prevista per la prossima settimana- dell’hubnei padiglionidel, «con l’obiettivo di mantenere elevati standard di somministrazione a livello nazionale –commenta l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco». Il csi sviluppa su una superficie di 2.300 metri quadrati ed è dotato di percorsi differenziati per vaccinanti e operatori sanitari. 20 le postazioni, 2 le sale di preparazione, 4 gli spogliatoi, 2 le sale di attesa e ancora, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici. «La struttura è stata realizzata secondo criteri di ...

Agenzia_Italia : Entro domani saranno consegnate alle regioni un milione di dosi di vaccino Pfizer - atacamasrose : io sono piena piena piena piena, se domani non mi danno qualche risposta io giuro su tutto quello che ho che la tes… - fcolarieti : Entro la giornata di domani, 214 strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale riceveranno circa… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Entro domani saranno consegnate alle regioni un milione di dosi di vaccino Pfizer - PaoloFM : Draghi convoca Curcio e Figliuolo e entro domani verranno distribuite un milione di dosi Pfizer in più. Se non è un miracolo questo... -