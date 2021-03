Energia e sicurezza nel Mediterraneo agitato Il punto della NDC Foundation

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quali strategie energetiche per il? Come rendere più sicura la sponda sud? Come creare un mercato integrato, stabile e sicuro? A queste e ad altre domande risponderà l’evento “Energy Strategies – Europe and the Mediterranean: trends and scenarios for a connected energy market”. La conferenza è organizzata dalla Nato Defense College, in cooperazione con il Nato Science for Peace and Security Programme, il Policy Center for the New South, la Trans Adriatic Pipeline AG, l’Union for the Mediterranean e il Nato Defense College. Venti tra professionisti ed esperti si alterneranno in tre tavole rotonde tra mercoledì e giovedì prossimo, nell’ambito di un innovativo formato televisivo. A fronte del costante aumento del fabbisogno energetico mondiale e del riscaldamento globale, la ricerca di un modello di consumo sostenibile e la ...