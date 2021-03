Enel X, accordo con V-Valley per la distribuzione delle infrastrutture di ricarica (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel X e V-Valley, distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, hanno firmato un accordo per la distribuzione nazionale delle JuiceBox, JuicePole e JuicePump, le soluzioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito residenziale, commerciale e pubblico. Attraverso questa collaborazione, V-Valley diventa il primo partner di Enel X per la distribuzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia. “Questa collaborazione ci permette di accelerare la diffusione delle nostre stazioni di ricarica in tutto il Paese grazie alla rete di distribuzione capillare del Gruppo Esprinet. Siamo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –X e V-, distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, hanno firmato unper lanazionaleJuiceBox, JuicePole e JuicePump, le soluzioni diX per ladei veicoli elettrici in ambito residenziale, commerciale e pubblico. Attraverso questa collaborazione, V-diventa il primo partner diX per ladidiper veicoli elettrici in Italia. “Questa collaborazione ci permette di accelerare la diffusionenostre stazioni diin tutto il Paese grazie alla rete dicapillare del Gruppo Esprinet. Siamo ...

