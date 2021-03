Elisa Isoardi, spunta una foto da piccolissima: l’avete mai vista? Che dolcezza! (Di lunedì 22 marzo 2021) Elisa Isoardi da piccolissima, sul canale social ufficiale, spunta l’incredibile ed emozionante foto del passato: l’avete vista anche voi? È una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, Elisa Isoardi. A distanza di pochissimi mesi dalla sua incredibile avventura a ‘Ballando con le Stelle’, la conduttrice televisiva è ritornata sul piccolo schermo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 marzo 2021)da, sul canale social ufficiale,l’incredibile ed emozionantedel passato:anche voi? È una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi,. A distanza di pochissimi mesi dalla sua incredibile avventura a ‘Ballando con le Stelle’, la conduttrice televisiva è ritornata sul piccolo schermo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gvccixgigi : anche questa sera si fa il tifo per elisa isoardi #isola - Debina87 : RT @oocisola: Elisa Isoardi: “no no no, non ho paura di niente, intanto sta bruciando” #isola - basicbbic : RT @Giuh_h: corro a votare Akash consapevole che il suo potenziale va sfruttato su Parasite Island con Fariba e Ubaldo prima, e in studio c… - MarcoNeri1987 : #isola classifica settimanale dal 19-22/3/21 1)Vera gemma 63% 2)Elisa isoardi 56% 3)Simone awed 50% 4)Beppe braida… - infoitcultura : Elisa Isoardi conquista anche Elettra Lamborghini | Il commento all’Isola -