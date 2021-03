Elisa Isoardi contro Brando Giorgi all’Isola dei Famosi | irrompe Iva Zanicchi | “Un gallo e una gallina”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tiene banco a L’Isola deila querelle legata all’ingresso dinel gruppo dei ‘Rafinados’. Sono sorti malumori soprattutto con, che ha considerato l’attore subito intenzionato a prendere il comando del gruppo. In studio prendono parola gli opinionisti e Ivasi sbilancia con un commento lapidario sulla conduttrice. Maretta traA L’Isola deisono sorti i primi malumori tra i naufraghi. C’è maretta, in particolare, nel gruppo dei ‘Rafinados’ nel quale ha fatto il suo ingresso l’attorenella puntata di giovedì sera. In quel gruppo, tra gli altri, è presente anche ...

Advertising

_Ilapezz_ : RT @dockyard_: Elisa Isoardi incazzata e anche oggi pensieri sono state pensate #isola - giuliaazorzi : RT @Tristan__esdpv: ELISA ISOARDI PRONTA A SCLERARE A BREVE PER AVER PERSO LA PROVA, IMPAZZISCO #isola - clexa_griffin : RT @choriflettuto_: Brando che vuole fare il maschio alpha ma noi avevamo già Elisa Isoardi. #isola #tommasozorzi - clexa_griffin : RT @esseofi: Tweet di apprezzamento sulla bonaggine di Elisa Isoardi #isola - clexa_griffin : RT @Tristan__esdpv: NEMMENO 20 MINUTI DI TRASMISSIONE ED ELISA ISOARDI È GIÀ AL SUO SECONDO BLOCCO STO TREMANDO #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

(aggiornamento di Emanuele Ambrosio)Vs Brando Giorgi: "Entrato in modalità sbagliata"/ Lui "Fastidio..." Fariba Tehrani ancora una parassita? Ma davvero possiamo pensare all' Isola dei ...IT 22.00 'l'ho trovata più aggressiva' commenta Brando 21.55è il leader non scritto del gruppo dei rafinados ma da quando è arrivaBrando Giorgi le cose sono cambiate e la...Isola 2021, Akash attacca Elisa Isoardi: «Non voglio fare il maschio alfa però ...». Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo la polemica con Tommaso Zorzi , nella scorsa puntata, continua a lamentarsi ...Ilary Blasi fa una battuta su Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021 Con il ritorno in televisione di Ilary Blasi finalmente si torna a respirare un po’ ...