Elettra Lamborghini sul Coronavirus: "Ti crolla il mondo, ho pianto tutto il giorno"

Elettra Lamborghini sul Coronavirus racconta: "Ho combattuto questo bastardo" e annuncia di essere ufficialmente negativa al Covid-19. Risultata positiva al virus a pochi giorni dall'inizio della sua nuova avventura a L'Isola Dei Famosi, Elettra Lamborghini ha dovuto accantonare la nuova esperienza per isolarsi e attendere la negatività del tampone. Nelle scorse ore ha comunicato sui social di essere finalmente negativa e di poter riprendere la sua vita quotidiana che, in questo caso, la porterà su L'Isola Dei Famosi, a raggiungere i suoi compagni di viaggio. L'ereditiera, regina del twerking, ha messo in guardia, poi, i suoi follower: il Covid-19 è davvero un bastardo e bisogna porre la massima attenzione ai propri contatti. "SONO NEGATIVA!!!! Ho combattuto questo BASTARDO!!! Finalmente ..."

