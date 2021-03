Elettra Lamborghini: “Sono guarita dal Covid, vaff*** maledetto virus” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Sono negativa, ho combattuto questo bastardo e posso dire che non ce n’è Coviddi. Vaff… maledetto! Ragazzi questo virus é un bastardo! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persona che si é sempre protetta al 100%”. Con queste parole Elettra Lambroghini ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid. In questi giorni, la cantante ha tenuto una sorta di diario social della malattia, condividendo con i fan le sue giornate in isolamento e ora che per lei l’incubo è finito ha voluto lanciare un invito alla prudenza a tutti i suoi followers, dedicando un pensiero a chi invece non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il coronavirus. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l’ho saputo ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “negativa, ho combattuto questo bastardo e posso dire che non ce n’èdi. Vaff…! Ragazzi questoé un bastardo! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persona che si é sempre protetta al 100%”. Con queste paroleLambroghini ha annunciato su Instagram di esseredal. In questi giorni, la cantante ha tenuto una sorta di diario social della malattia, condividendo con i fan le sue giornate in isolamento e ora che per lei l’incubo è finito ha voluto lanciare un invito alla prudenza a tutti i suoi followers, dedicando un pensiero a chi invece non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il corona. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l’ho saputo ho ...

