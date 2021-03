Elettra Lamborghini l’appello sui social dopo il Covid “sono guarita, virus maledetto” (Di lunedì 22 marzo 2021) Elettra Lamborghini dopo due lunghe settimane di quarantena è finalmente risultata negativa al Covid, ecco le sue prime parole dopo la notizia Elettra Lamborghini è ufficialmente uscita dalla quarantena, come ben ricorderete qualche settimana fa aveva annunciato con un video sul suo profilo social, di aver contratto il Coronavirus. Purtroppo a causa della sua positività, Elettra, ha dovuto rinunciare a due puntate. come opinionista all‘Isola Dei Famosi. Finalmente ieri è arrivata una buona notizia, la cantante ha comunicato a tutti i suoi fan di aver ricevuto un esito negativo al tampone per il Covid. Per questo motivo sicuramente questa sera la vedremo nello studio di Mediaset, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021)due lunghe settimane di quarantena è finalmente risultata negativa al, ecco le sue prime parolela notiziaè ufficialmente uscita dalla quarantena, come ben ricorderete qualche settimana fa aveva annunciato con un video sul suo profilo, di aver contratto il Corona. Purtroppo a causa della sua positività,, ha dovuto rinunciare a due puntate. come opinionista all‘Isola Dei Famosi. Finalmente ieri è arrivata una buona notizia, la cantante ha comunicato a tutti i suoi fan di aver ricevuto un esito negativo al tampone per il. Per questo motivo sicuramente questa sera la vedremo nello studio di Mediaset, ...

