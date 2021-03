Elettra Lamborghini: la star è negativa al Covid-19 e l’Isola dei Famosi la aspetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Le prime puntate de l’Isola dei Famosi hanno visto l’assenza di Elettra Lamborghini, bloccata a casa a causa della sua positività al Covid-19. Adesso però la ‘twerking queen’ è una donna libera e ad annunciarlo è proprio lei su Instagram. Elettra Lamborghini: il risultato del tampone “Sono negativa“, urla su Instagram, al colmo della felicità, Elettra Lamborghini, “Ho combattuto questo bastard*!!! Finalmente posso dire che non c’é né CovidDIII!!!“. Insomma, anche Elettra ce l’ha fatta e dopo una prima positività che l’ha costretta tra le mura domestiche, ora può riassaporare un pochino di libertà. “Ragazzi questo virus è un bastard*! Statene ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Le prime puntate dedeihanno visto l’assenza di, bloccata a casa a causa della sua positività al-19. Adesso però la ‘twerking queen’ è una donna libera e ad annunciarlo è proprio lei su Instagram.: il risultato del tampone “Sono“, urla su Instagram, al colmo della felicità,, “Ho combattuto questo bad*!!! Finalmente posso dire che non c’é néDIII!!!“. Insomma, anchece l’ha fatta e dopo una prima positività che l’ha costretta tra le mura domestiche, ora può riassaporare un pochino di libertà. “Ragazzi questo virus è un bad*! Statene ...

