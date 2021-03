Elettra Lamborghini è negativa al Covid (e torna all’«Isola dei Famosi») (Di lunedì 22 marzo 2021) Una negatività annunciata via social. Elettra Lamborghini, che il Covid-19 ha costretto ad un lungo stop, ha reso noto di essere risultata negativa al virus. «Sono negativa, ho combattuto questo bastardo. Finalmente, posso dire che “Non ce n’è Coviddì”», ha scritto l’ereditiera in un lungo post Instagram, nel quale – pur con la consueta leggerezza – ha invitato ogni suo follower a non sottovalutare la malattia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) Una negatività annunciata via social. Elettra Lamborghini, che il Covid-19 ha costretto ad un lungo stop, ha reso noto di essere risultata negativa al virus. «Sono negativa, ho combattuto questo bastardo. Finalmente, posso dire che “Non ce n’è Coviddì”», ha scritto l’ereditiera in un lungo post Instagram, nel quale – pur con la consueta leggerezza – ha invitato ogni suo follower a non sottovalutare la malattia.

