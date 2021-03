Elettra Lamborghini | “Che bella notizia!” | lo ha appena rivelato

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021), “Chenotizia”: splendido annuncio della cantante poco prima di entrare in studio all’Isola dei Famosi, ecco tutti i dettagli., splendido annuncio: “Chenotizia”, ecco cosa hapoco fa su InstagramTutti sanno cheha un rapporto davvero speciale con i suoi fan e tramite il suo profilo Instagram condivide con loro davvero di tutto, sia le notizie belle che quelle più tristi. Le ultime settimane, ad esempio, non sono state facilissime per la cantante, che ha dovuto affrontare il Covid e la scomparsa del suo amato cagnolino. Importantissimi sono stati per lei i social, che le hanno permesso di rimanere in contatto col mondo esterno, tenendole molta compagnia ...