Eintracht Francoforte, Younes: “Ho dimostrato che qualcuno si è sbagliato sul mio conto” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Amin Younes, non ha lasciato il segno con la maglia del Napoli, tant’è che ha deciso di lasciare il club partenopeo per accasarsi in Germania, dove ha già collezionato un discreto bottino: 3 reti e 2 assist in 19 gare in Bundesliga. Il tedesco di origini libanesi, nel corso di un’intervista concessa a ‘Kicker’, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Spesso ci si è concentrati solo sul mio uno contro uno e questo mi ha infastidito perché nel calcio c’è molto di più e per questo cerco di lavorare bene con il pallone anche in altri fondamentali. Cerco di essere diverso per aiutare la mia squadra. Ora c’è un po’ di soddisfazione nel mostrare che alcune persone si sono sbagliate sul mio conto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) L’attaccante dell’, Amin, non ha lasciato il segno con la maglia del Napoli, tant’è che ha deciso di lasciare il club partenopeo per accasarsi in Germania, dove ha già collezionato un discreto bottino: 3 reti e 2 assist in 19 gare in Bundesliga. Il tedesco di origini libanesi, nel corso di un’intervista concessa a ‘Kicker’, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Spesso ci si è concentrati solo sul mio uno contro uno e questo mi ha infastidito perché nel calcio c’è molto di più e per questo cerco di lavorare bene con il pallone anche in altri fondamentali. Cerco di essere diverso per aiutare la mia squadra. Ora c’è un po’ di soddisfazione nel mostrare che alcune persone si sono sbagliate sul mio”. SportFace.

