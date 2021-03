Eiaculazione precoce | cause | come si manifesta e cosa fare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Cos’è L’è una disfunzione sessuale che consiste nella difficoltà o nella completa incapacità dell’uomo di controllare l’orgasmo e la conseguentedurante i rapporti sessuali. Si tratta di un disturbo molto diffuso nella popolazione maschile e, insieme alla disfunzione erettile, è uno dei problemi maggiormente sentiti della sfera sessuale e all’intimità. L’infatti ha un grande impatto psicologico su chi ne soffre e ripercussioni negative sulla vita sessuale e sul rapporto di coppia in generale. L’incapacità di controllare l’si traduce infatti in rapporti intimi poco soddisfacenti per entrambi i partner e, nel lungo periodo, i problemi legati all’intimità possono intaccare il rapporto di coppia.e ...

BlasettiAngelo : @Vince7914 Da catalogare mentalmente sotto 'a cosa pensare per evitare di avere una eiaculazione precoce'. - 27Giacomo : RT @mviuuu: giustificare l’eiaculazione precoce con la tipa con scuse alla pirlo “sisinò abbiamo sottovalutato l’avversariooo... questo ri… - cardylove2000mh : RT @mviuuu: giustificare l’eiaculazione precoce con la tipa con scuse alla pirlo “sisinò abbiamo sottovalutato l’avversariooo... questo ri… - Imperterrito2 : RT @mviuuu: giustificare l’eiaculazione precoce con la tipa con scuse alla pirlo “sisinò abbiamo sottovalutato l’avversariooo... questo ri… - aafriendzoni : RT @mviuuu: giustificare l’eiaculazione precoce con la tipa con scuse alla pirlo “sisinò abbiamo sottovalutato l’avversariooo... questo ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Eiaculazione precoce

Più Sani Più Belli

Morsi di ragno ed, tutta colpa di Astra Zeneca . O meglio, dell'università di Oxford che censice i sintomi del vaccino. E in quelle schede consegnate ai vaccinati del Regno Unito non mancano le ...Tra i più assurdi segnaliamo fratture in varie parti del corpo; fallimento della dieta ; essere morsi/punti da artropodi (come ragni e insetti); herpes genitale ;; alito cattivo; ...Tredici. Sono le volte che un uomo pensa al sesso ogni giorno della sua vita. Questo dimostra uno studio pubblicato da www.onepoll.com, società ...Ha in media tra i 30 e i 40 anni, una relazione stabile ed è abbastanza informato sul problema. È l’identikit dell’eiaculatore ...