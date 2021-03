Egitto | morta la scrittrice femminista Nawal el-Saadawi | si schierò contro poligamia e velo islamico

(Di lunedì 22 marzo 2021) I suoi cinquanta libri sono stati tradotti in trenta lingue e le sue posizioni audaci su argomenti considerati tabù da una società egiziana in gran parte conservatrice l’hanno messa nei guai con le autorità, le istituzioni religiose e gli islamisti radicali.el-egiziana, èa 89 anni. Per decenni figuraversa in, ma riconosciuta a livello mondiale per i suoi scritti che infrangono i tabù su sesso e religione, si è sempre espressala, l’uso del, la disuguaglianza dei diritti di eredità tra uomini e donne nell’Islam e soprattutto le mutilazioni genitali femminili che riguardano oltre il 90% delle donne egiziane. In ...

a 89 anni la scrittrice femminista egiziana Nawal al - Saadawi, per decenni una figura controversa in, ma riconosciuta a livello mondiale per i suoi scritti che infrangono i tab su sesso ...Nawal al-Saadawi, scrittrice, medico e femminista egiziana, è da sempre impegnata nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili è morta ieri in un ospedale de Il Cairo ..(ANSAmed) - IL CAIRO, 22 MAR - E' morta a 89 anni la scrittrice femminista egiziana Nawal al-Saadawi, per decenni una figura controversa in Egitto, ma riconosciuta a livello mondiale per i suoi scritt ...