Effie Gray | trama e trailer del film in onda lunedì 22 marzo su Iris

Ultime Notizie dalla rete : Effie Gray

L'Opinionista

Infine su Iris dalle 21. Il misterioso e tormentato rapporto tra l'artista John Ruskin e la moglie, un'unione voluta da entrambe le famiglie ma mai consumata e destinata a ...Per la prima serata in tv, lunedì 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “È solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex pr ...