“È un bastardo!”. Elettra Lamborghini, lo sfogo senza precedenti della bella ereditiera: “Potessi tornare indietro…” (Di lunedì 22 marzo 2021) Si sfoga Elettra Lamborghini dopo essersi finalmente immunizzata dal Covid. Situazione che le permetterà finalmente di iniziare al cento per cento la sua avventura da opinionista nel programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi. L’ereditiera andrà ad affiancare Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi per commentare le vicende dei naufraghi, attualmente impegnati in Honduras. Nel corposo messaggio social, Elettra non ha usato mezzi termini, come nel suo stile, per descrivere la sua personale battaglia al Covid, descrivendo la malattia come un virus “bast…do” e “maledetto” e lanciando l’ennesimo appello a non prenderlo sottogamba. Inoltre ha puntualizzato ancora una volta come nonostante tutte le precauzioni prese, nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid, si sia comunque infettata. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Si sfogadopo essersi finalmente immunizzata dal Covid. Situazione che le permetterà finalmente di iniziare al cento per cento la sua avventura da opinionista nel programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi. L’andrà ad affiancare Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi per commentare le vicende dei naufraghi, attualmente impegnati in Honduras. Nel corposo messaggio social,non ha usato mezzi termini, come nel suo stile, per descrivere la sua personale battaglia al Covid, descrivendo la malattia come un virus “bast…do” e “maledetto” e lanciando l’ennesimo appello a non prenderlo sottogamba. Inoltre ha puntualizzato ancora una volta come nonostante tutte le precauzioni prese, nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid, si sia comunque infettata. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il ...

