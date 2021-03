Dybala: “Ora più che mai dobbiamo essere uniti. Ho sofferto a stare lontano dal campo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha commentato su Instagram il momento della squadra e quello personale. L’argentino viene da due mesi di stop forzato a causa dell’infortunio: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi … La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@pauloDybala) Foto: Instagram personale Dybala L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Paulo, attaccante della Juventus, ha commentato su Instagram il momento della squadra e quello personale. L’argentino viene da due mesi di stop forzato a causa dell’infortunio: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi … La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoiincon i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) Foto: Instagram personaleL'articolo ...

