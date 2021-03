Due italiani su tre in zona rossa. Allarme Coldiretti: turismo e ristorazione in ginocchio (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Da oggi sono tappati in casa con il lockdown due italiani su tre (66%) per un totale di 39,3 milioni di persone in zona rossa e a farne le spese – è l’Allarme di Coldiretti – sono soprattutto turismo e ristorazione. La mappa dei colori in base alle fasce di rischio con le chiusure a singhiozzo incide sull’insieme delle attività economiche e occupazionali. A fare due conti è una analisi dell’associazione degli imprenditori agricoli sulla base dei colori delle regioni. Con il Molise uscito dalla zona rossa e la Sardegna diventata arancione. Bar e ristoranti chiusi: perdite per 3,2 miliardi nelle prossime due settimane Senza regioni bianche o gialle (per decreto) in tutta Italia, ricorda la Coldiretti, è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Da oggi sono tappati in casa con il lockdown duesu tre (66%) per un totale di 39,3 milioni di persone ine a farne le spese – è l’di– sono soprattutto. La mappa dei colori in base alle fasce di rischio con le chiusure a singhiozzo incide sull’insieme delle attività economiche e occupazionali. A fare due conti è una analisi dell’associazione degli imprenditori agricoli sulla base dei colori delle regioni. Con il Molise uscito dallae la Sardegna diventata arancione. Bar e ristoranti chiusi: perdite per 3,2 miliardi nelle prossime due settimane Senza regioni bianche o gialle (per decreto) in tutta Italia, ricorda la, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I ricoveri di pazienti Covid nei reparti italiani tornano sopra la soglia di allerta del 40%. Agenas: crescono le t… - repubblica : Una crociera a Malta, due voli per le Canarie. Le vacanza di Pasqua degli italiani a prova di zona rossa - elenabonetti : Oggi il primo dei due side event italiani della @UN_CSW, organizzati dal Dipartimento per le Pari Opportunità con i… - gigi_ilgrande : @bianca_cappa @LiaCeli Francamente non mi interessa molto se Scanzi sia stato piu' o meno furbo. Noi italiani, lo s… - CostanzaRdO : RT @il_cappellini: Scanzi chiamato di straforo a fare il vaccino chiede agli italiani di essere ringraziato. Morra fa un blitz al centro va… -