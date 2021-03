Drusilla Gucci: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, Instagram, fidanzato, L’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata delL’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Drusilla Gucci, ma conosciamola meglio! Drusilla Gucci: chi è, età, carriera Drusilla Gucci è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa e omonima casa di moda. Drusilla nella vita è una modella e ama l’equitazione. Di lei si hanno pochissime informazioni, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età, carrieraè la figlia di Umberto e Stefania, pronipote di, fondatore della famosa e omonima casa di moda.nella vita è una modella e ama l’equitazione. Di lei si hanno pochissime informazioni, ma ...

Advertising

weslxeyy : RT @oocisola: Drusilla Gucci e la sua esultanza: “son contenta, dai, sì!” #isola - elisabombshell : @lontanissimo_ L'ultima è drusilla Gucci - NotLicia : RT @Iperborea_: Non mi toccate Drusilla Gucci, io come Ilary, già pazza di lei, sento proprio le vibes da persona che può escatenare l'infe… - BonsXtheFuture : RT @BITCHYFit: Drusilla Gucci si è creata un'arma per eliminare gli avversari #Isola #Mosters - Giuh_h : pensando a questa principessa sirena living her best life mentre si trova da 3 giorni a convivere con 'l'esuberanza… -